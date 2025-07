Mann raubt Badegäste im Donaubad aus: Dieb verliert Rucksack auf der Flucht und wird gefasst

Ein 20-Jähriger soll im Donaubad in Neu-Ulm Wertgegenstände von mehreren Badegästen gestohlen haben. Weil der Mann auf der Flucht aus dem Bad seinen Rucksack verlor und wohl deswegen zurückkehrte, konnte er festgenommen werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Passiert ist der Vorfall nach Polizeiangaben bereits am Mittwoch in der vergangenen Woche. Zwischen 19 und 20 Uhr soll der Dieb zugeschlagen haben. Die Geschädigten gaben an, dass ihre Taschen durchwühlt wurden, während sie nicht am Liegeplatz waren. Dabei seien Wertgegenstände wie Mobiltelefone, Bargeld sowie eine Brille entwendet worden.

In den Fokus rückte ein Mann, der sich auffällig und aggressiv verhielt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei soll der Verdächtige versucht haben, das Bad zu verlassen und zu flüchten. Dabei wurde er jedoch von einem Zeugen zunächst festgehalten. Der Mann konnte sich diesem jedoch entziehen und entkommen.

Im Verlauf seiner Flucht verlor der Verdächtige allerdings auf dem Donaubad-Parkplatz einen Rucksack. Darin befanden sich laut Polizei persönliche Dokumente. Vermutlich wegen des verlorenen Rucksacks sei der Mann zurückgekehrt, die Beamten konnten ihn kurz darauf festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann. Der wurde am Folgetag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 20-Jährige befindet nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der Gesamtschaden der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf circa 2270 Euro. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)