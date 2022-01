Mann ruft betrunken bei der Polizei an und steigt trotz Warnung auf sein E-Bike

Über den Notruf meldet sich ein Mann aus Neu-Ulm bei der Polizei. Der Betrunkene kündigt an, dass er jetzt zu seiner Freundin fahren werde.

Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Dienstagabend in Neu-Ulm gestoppt. Der deutlich wahrnehmbar alkoholisierte 52-Jährige hatte gegen 22.20 Uhr über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass er sich Sorgen um seine Freundin mache und nun zu ihr fahren werde. Der annehmende Beamte am Notruf teilte dem Mann mit, dass er in diesem Zustand kein Fahrzeug mehr führen dürfe. Der 52-Jährige machte sich aber trotzdem mit einem E-Bike auf den Weg zu seiner Freundin.

Die Neu-Ulmer Polizei zieht den Betrunkenen aus dem Verkehr

Der Disponent informierte die Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm, die den Mann auf dem E-Bike antrafen. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert weit über der 1,6-Promille-Grenze. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Freundin des Mannes gehe es im Übrigen gut, so die Polizei. Sie habe bewusst keinen Kontakt zu ihm gewollt. (AZ)