Mann schlägt am Petrusplatz zu und entschuldigt sich: "eine Verwechslung"

Auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz schlägt ein Mann erst zu, soll sich dann aber entschuldigt haben. Es sei angeblich eine Verwechslung gewesen.

Ein bislang Unbekannter soll auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm einen 64-Jährigen geschlagen und sich danach entschuldigt haben. Es sei eine Verwechslung gewesen, soll der Täter dem Geschädigten gesagt haben.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am Sonntag, 16. April. Doch erst an diesem Sonntag soll er zur Anzeige gebracht worden sein, wie es im am Montag veröffentlichten Polizeibericht heißt.

Zwischen 17 und 21 Uhr sei der 64-Jährige an jenem 16. April auf dem Petrusplatz unterwegs gewesen. Der bislang unbekannte Mann sei an ihn herangetreten und habe ihm mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Der 64-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich eine leichte Verletzung am Knie zu. Anschließend habe sich der Täter bei ihm entschuldigt, da es eine Verwechslung gewesen sein soll.

Es seien dann unmittelbar noch zwei Männer und eine Frau gekommen, die Hilfe leisten wollten. Daraufhin habe sich der unbekannte Täter entfernt.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, insbesondere aus der Personengruppe, die Hilfe leisten wollte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)