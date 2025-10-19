Mann schlägt Freundin im Hof der Neu-Ulmer Polizei

Ein 22-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen seine 21 Jahre alte Freundin im Hof der Neu-Ulmer Polizei geschlagen und geschubst haben. Zuvor war der junge Mann von der Polizei alkoholisiert am Steuer eines Autos angehalten worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Pkw um 3.15 Uhr in der Wiblinger Straße kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Zudem habe der Fahrer eingeräumt, am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Dem Mann am Steuer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Abschluss aller Maßnahmen verließ der 22-Jährige die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Neu-Ulm in der Reuttier Straße. Noch im Hof sei dann ein Streit mit seiner 21-jährigen Freundin eskaliert. Er soll diese geschubst haben, wodurch sie auf den Boden stürzte. Die ebenfalls leicht alkoholisierte 21-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde auch ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)