Mann schlägt mit Glasflasche zu: Platzwunde am Kopf

Nach einem Streit vor dem Donaucenter in Neu-Ulm müssen drei Betrunkene in Gewahrsam. Einer hatte einem anderen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen.

Mit einer Kopfplatzwunde und einer aufgeplatzten Lippe ist ein 25 Jahre alter Mann am Samstagmorgen in die Donauklinik gebracht worden. Ein Gleichaltriger soll ihm zuvor mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, berichtet die Polizei. Nach dem Streit vor dem Donaucenter in Neu-Ulm mussten drei Männer in Gewahrsam.

Die Polizei wurde am Samstag um 6.40 Uhr zu dem Streit vor dem Donaucenter in der Marienstraße gerufen. Die Streife fand heraus, dass es vor der Auseinandersetzung einen tätlichen Angriff gegeben hatte, wo ein 25-Jähriger einem Gleichaltrigen unter anderem mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll.

Alle weiteren Anwesenden verhielten sich nach Polizeiangaben sehr unkooperativ und missachteten die Anweisungen. Die Personen waren erheblich alkoholisiert. Der zuständige Richter ordnete bei drei Männern im Alter zwischen 25 und 49 Jahren einen Gewahrsam bei der Polizeiinspektion an. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)