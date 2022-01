Mann sitzt trotz Fahrverbots am Steuer – weil er zu schnell ist, fliegt er auf

Ein Autofahrer wird bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Neu-Ulm gestoppt. Wie sich herausstellt, hat er gleich mehrere Delikte begangen.

Nach einer Kontrolle in Neu-Ulm hat ein Autofahrer sein Auto am Sonntag stehen lassen müssen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm führten gegen 11 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung an der Staatsstraße 2031 auf Höhe des Harzerhofes durch. Dabei fiel ihnen ein 40-jähriger Autofahrer auf, der statt der erlaubten 80 Stundenkilometer mehr als 100 km/h schnell fuhr.

Die Polizei Neu-Ulm unterbindet die Weiterfahrt des Mannes

Nachdem sie das Auto angehalten hatten, stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer seit August vorigen Jahres ein rechtskräftiges Fahrverbot hat. Er hatte aber seinen Führerschein nie abgegeben. Zudem wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über der 0,5- Promillegrenze. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)