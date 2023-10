Mann soll in Neu-Ulm mehrfach zugeschlagen haben

Erst kommt es vor einem Supermarkt in der Neu-Ulmer Wegenerstraße zu einer Auseinandersetzung, dann in der John-F.-Kennedy-Straße. Es soll sich um den gleichen Täter handeln.

Ein bislang unbekannter Täter soll am Mittwoch in Neu-Ulm mehrfach zugeschlagen ihn. Zunächst befand sich nach Polizeiangaben gegen 13.15 Uhr eine Gruppe Heranwachsender im Alter von 16 bis 19 Jahren vor einem Supermarkt in der Wegenerstraße. Auf einem E-Scooter sollen zwei Personen an der Personengruppe vorbeigefahren sein. Diesen soll die Gruppe etwas nachgerufen haben. Daraufhin drehte ein 17-Jähriger und ein bislang unbekannter Mitfahrer auf dem E-Scooter um. Unvermittelt sollen sie gemeinsam auf einen 19-Jährigen in der Gruppe eingeschlagen haben. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt.

Etwas später, gegen 13.30 Uhr liefen laut Polizei eine 22-Jährige und deren 21-jähriger Begleiter auf dem Gehweg der John-F.-Kennedy-Straße. Ihnen sei ein bislang unbekannter Mann begegnet. Der soll gegen die 22-Jährige gelaufen sein. Es sei zu einem Streitgespräch gekommen. Dabei soll der unbekannte Mann die junge Frau mehrfach beleidigt haben. Zudem soll er ihr das Handy aus der Hand geschlagen haben. Durch den Schlag sei die 22-Jährige leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Neu-Ulmer Polizei soll es sich hierbei um den gleichen Täter handeln wie zuvor in der Wegenerstraße. (AZ)