Mann stiehlt Handyhüllen in Neu-Ulmer Elektrofachgeschäft

Ein Mann wollte Handyhüllen aus einem Neu-Ulmer Elektrofachgeschäft entwenden. Aber daraus wurde nichts.

Ein 40-jähriger Mann hat in einem Elektrofachgeschäft in Neu-Ulm verpackte Handyhüllen im Wert von etwa 25 Euro gestohlen. Er nahm die Hüllen laut der Polizei aus Warenauslage, entfernte die Verpackung und nahm die Hüllen an sich.

Ladendetektiv in Neu-Ulmer Elektrogeschäft bemerkt den Diebstahl

Anschließend verließ er das Geschäft, ein Ladendetektiv konnte ihn allerdings stellen. Auf dem Weg ins Marktbüro versuchte der Dieb die entwendeten Hüllen unter einer Palette verschwinden zu lassen, was dem Detektiv auffiel. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)