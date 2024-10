Mann stiehlt Kopfhörer mittels besonders präparierter Handtasche aus Laden in Glacis-Galerie

Ein 44-Jähriger soll am Freitagabend zwei hochwertige Kopfhörer im Wert von über 300 Euro aus einem Elektronikfachmarkt in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm gestohlen haben. Ein Ladendetektiv habe bemerkt, wie er die Kopfhörer in eine mitgeführte Handtasche legte und das Geschäft verließ, wie es im Polizeibericht am Montag heißt. Der Detektiv verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten ihn in der Innenstadt antreffen. Zuvor soll der 44-Jährige einem 46-Jährigen einen Teil der Beute übergeben haben. Bei der Überprüfung des 44-Jährigen stellte die Polizei fest, dass seine Handtasche „besonders präpariert“ war. Die vorhandene Diebstahlsicherung an den Kopfhörern konnte so abgeschirmt werden. Gegen beide Männer ermittelt die Polizei wegen Diebstahls beziehungsweise Hehlerei und Hausfriedensbruchs. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handtasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis