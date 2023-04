Mann stiehlt Lebensmittel aus Supermarkt in Pfuhl: Jetzt sitzt er in Haft

Der Mann soll einen mit Waren im Wert von mehr als 500 Euro gefüllten Einkaufswagen an der Kasse vorbeigeschoben haben. Einer Angestellten fiel das aber auf.

Nach einem versuchten Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von mehr als 500 Euro aus einem Supermarkt im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl sitzt ein 39-Jähriger jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach beobachtete eine Angestellte des Supermarktes am Mittwochnachmittag zunächst den Kunden, wie er einen Einkaufswagen mit verschiedenen Lebensmitteln belud. Die Angestellte sei dabei selbst zum Einkaufen in dem Supermarkt gewesen, heißt es. Da ihr das Verhalten des Mannes verdächtig vorkam, ließ sie den Kunden nicht aus den Augen. Dabei habe die Frau festgestellt, wie der dreiste mutmaßliche Dieb letztlich seinen gut gefüllten Einkaufswagen zu einem günstigen Zeitpunkt an den Kassen vorbei vor das Geschäft schob. Die Waren soll er dabei an den Kassen nicht bezahlt haben. Die Angestellte stellte den Dieb daraufhin zur Rede und die Polizei wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

Die Beamten hätten vor Ort dann festgestellt, dass der 39-Jährige, der offenbar keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, Waren im Wert von über 500 Euro habe entwenden wollen. Er selbst führte aber lediglich einen geringen Centbetrag mit sich. Auch sei er nicht im Besitz von Bankkarten gewesen, um den Einkauf bezahlen zu können.

Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft die vorläufige Festnahme des 39-Jährigen an. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen erließ Haftbefehl gegen ihn. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. (AZ)