Mann stiehlt Motorradhose und flüchtet: Ehefrau bleibt im Geschäft zurück

Ein 31-Jähriger hat in einem Bekleidungsgeschäft in der Memminger Straße in Neu-Ulm eine Motorradhose gestohlen. Er flüchtete. Jedoch bleib seine Ehefrau im Laden. So konnte die Polizei den Mann ermitteln.

Der 31-Jährige und seine Ehefrau suchte nach Polizeiangaben am Montag das Geschäft in der Memminger Straße auf, „um sich dort umzusehen“. Als das Paar den Laden wieder verlassen wollte, habe jedoch die Diebstahlssicherung ausgelöst. Das habe den Mann dazu veranlasst, sofort die Flucht zu ergreifen.

Ein aufmerksamer Angestellter habe die Verfolgung aufgenommen. Den flüchtigen Mann aber habe der nicht mehr einholen können. Auf seiner Flucht soll der Mann die gestohlene Motorradhose weggeworfen haben.

Durch die zurückgebliebene Ehefrau des mutmaßlichen Täters konnten die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm die Identität des 31-Jährigen schnell feststellen und ihn sogar telefonisch kontaktieren. Dieser soll sich einsichtig gezeigt haben und sei freiwillig zum Tatort zurückgekehrt. Der Mann wurde anschließend erkennungsdienstlich behandelt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)