Mann stürzt beim Aussteigen aus Kleintransporter und schlägt mit Kopf auf

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag um 16.26 Uhr in Neu-Ulm ist ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein Mitarbeiter einen firmeneigenen Kleintransporter auf einem Betriebsgelände in der Otto-Renner-Straße. Der Mann stieg aus dem Fahrzeug aus, rutschte dabei ab und schlug mit dem Kopf am Kotflügel auf. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nachdem der Mann im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit stürzte, nahm die Polizei einen Arbeitsunfall auf. (AZ)