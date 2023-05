Mann tritt gegen vorbeifahrenden Streifenwagen

Ein Mann muss die Nacht nach Aggressionen gegen die Neu-Ulmer Polizei in Gewahrsam verbringen. Einen Grund für die Ausfälle gab es offenbar nicht.

Ein 30 Jahre alter Mann hat am frühen Sonntagmorgen mit dem Fuß gegen einen vorbeifahrenden Streifenwagen getreten. Dabei blieb es nicht, wie die Polizei meldet. Einen Grund für das Verhalten soll es nicht gegeben haben.

Die Beamten nahmen nach dem Vorfall in der Augsburger Straße in Neu-Ulm die Personalien des Mannes auf und wollten den Sachverhalt klären. Dabei beleidigte der Mann die Streife der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm mehrfach. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens kam der 30-Jährige in Gewahrsam. Als er festgenommen wurde, leistete der Mann körperlichen Widerstand. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann auf der Polizeidienststelle. Der Mann muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (AZ)