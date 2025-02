Mann will mehrere Werkzeuge aus Baumarkt in Neu-Ulm stehlen

Ein 41-Jähriger soll am Dienstagnachmittag versucht haben, in einem Baumarkt in Neu-Ulm mehrere Werkzeuge zu stehlen. Ein Ladendetektiv konnte den Mann, der flüchten wollte, stellen. Bei ihm wurde weiteres Diebesgut gefunden.

Am Nachmittag des 18. Februar 2025 ertappte ein Ladendetektiv in einem Baumarkt in der Finninger Straße einen 41-Jährigen bei einem Diebstahl auf frischer Tat.

Der Mann soll mehrere Werkzeugartikel aus den Regalen des Marktes in der Finninger Straße genommen und einige davon in seine Taschen gesteckt haben. An der Kasse habe er lediglich einen Teil davon bezahlt und wollte das Geschäft verlassen. Als der Detektiv ihn darauf ansprach, versuchte der Täter zu fliehen.

Der Mann sei zurück in den Markt gerannt und habe die gestohlenen Waren in die Regale geworfen. Der Detektiv habe ihn dann aber stoppen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden Polizeibeamte weiteres Diebesgut sowie ein Cuttermesser.

Weil der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der Mann entlassen. (AZ)