Mann will mit Pfefferspray und Totschläger in der Tasche ins Gericht

Bei der Einlasskontrolle am Eingang des Neu-Ulmer Amtsgerichts fielen die verbotenen Gegenstände auf. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Ein Mann hat versucht, mit Pfeffespray und einem Totschläger - ein flexibler Schlagstock mit Gewicht, der in Deutschland als verbotene Waffe gilt - in den Taschen, in das Neu-Ulmer Amtsgericht zu gelangen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, gegen 10.20 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, holte der Mann die Gegenstände im Rahmen der Einlasskontrolle aus seiner Jackentasche und legte diese auf dem Tresen ab. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (AZ)