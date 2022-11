Mann will über Grube springen und stürzt hinein

Ein 75-Jähriger ist im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen in ein Loch gefallen. Er konnte sich selbst nicht mehr befreien und musste die Polizei rufen.

Einen ungewöhnlicheren Hilferuf hat die Polizeiinspektion Neu-Ulm am vergangenen Samstagnachmittag erhalten. Ein 75-Jähriger ist auf einem Grundstück im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen in eine Grube gestürzt und nicht mehr herausgekommen. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Mann in ein Loch fiel, das einen halben Meter tief war und aufgrund von Kabelverlegungsarbeiten ausgehoben wurde.

Mann verletzte sich bei Sturz in Grube leicht

Bei seinem Versuch über die Grube zu springen, stürzte der 75-Jährige in das Loch und konnte sich anschließend nicht mehr selbst befreien. Mithilfe der Beamten und des hinzugezogenen Rettungsdienstes konnte der Mann aus seiner misslichen Lage befreit und leicht verletzt in ein Neu-Ulmer Krankenhaus gebracht werden. (AZ)