Mann wird E-Scooter gestohlen und findet seinen Dieb selbst

Der E-Scooter stand auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses und war plötzlich weg. Sein Besitzer macht sich auf die Suche und wird am Bahnhof fündig.

In der Bradleystraße in Neu-Ulm ist am Dienstagmittag eines E-Scooter gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der E-Scooter abgesperrt im Hof eines Mehrfamilienhauses. Sein Besitzer bemerkte den Diebstahl und machte sich auf die Suche. Am Abend habe er seinen E-Scooter in der Nähe des Neu-Ulmer Bahnhofes entdeckt und rief die Polizei. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, sahen sie einen 19-jährigen Tatverdächtigen mit jenem gesuchten E-Scooter. Sie nahmen dem 19-Jährigen das Gerät weg, brachten ihn aufs Revier und gaben den E-Scooter an seinen Besitzer zurück.

19-Jähriger klaut E-Scooter aus Neu-Ulmer Hof und wird von Besitzer erwischt

Dort wurde er nach der Vernehmung wieder entlassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls, wie es in der Mitteilung weiter heißt. (AZ)