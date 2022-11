Neu-Ulm

vor 16 Min.

Mann wird in Neu-Ulmer Gaststätte geschlagen und verliert ein Stück Zahn

In einem Lokal in der Neu-Ulmer Innenstadt hat ein Gast einem anderen ins Gesicht geschlagen.

Artikel anhören Shape

In einem Lokal in der Neu-Ulmer Innenstadt geraten zwei Männer in Streit. Einer schlägt dem anderen mit der Faust ins Gesicht.

Zu einem handfesten Streit sind Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Augsburger Straße gerufen worden. Ein 26-Jähriger und ein 25-Jähriger gerieten aus bislang noch ungeklärten Gründen aneinander. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt wegen Körperverletzung Nach anfänglichem Schubsen schlug schließlich der 25-jährige Lokalbesucher laut Polizei seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, sodass diesem ein Stück seines unteren Schneidezahns abbrach. Beide Streithähne standen den Angaben zufolge deutlich unter Alkoholeinfluss und sehen nun Strafverfahren wegen Körperverletzung entgegen. (AZ)

Themen folgen