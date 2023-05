Mann wirft auf Neu-Ulmer Stadtfest Glasflasche auf Kontrahenten

Auf Petrusplatz schlägt ein Mann bei einem anderen Streit mit einem Maßkrug zu. Es gibt bei beiden Auseinandersetzungen mehrere Verletzte.

Die Polizei berichtet von zwei Fällen von Körperverletzung auf dem Stadtfest in Neu-Ulm. Ein Mann warf mit einer Glasflasche, ein anderer schlug mit einem Maßkrug zu.

In der Nacht auf Sonntag ist es demnach zu mehreren Auseinandersetzungen in der Neu-Ulmer Innenstadt gekommen. Eine Streife bemerkte zufällig einen Streit zwischen mehreren Personen. Dabei warf ein 24-jähriger eine Glasflasche in die Richtung seines Kontrahenten. Als er die Streife sah, flüchtet er zunächst, konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Körperverletzung: Polizei Neu-Ulm leitete mehrere Verfahren ein

Ein weiterer Streit ereignete sich am Petrusplatz. Auch hier waren mehrere stark alkoholisierte Personen beteiligt. Ein bislang unbekannter Täter schlug einen 30-Jährigen mit einem Maßkrug. Dieser wehrte sich vermutlich und traf eine unbeteiligte Person. Der Unbekannte, sowie der 30-Jähirge rannten anschließend über den Petrusplatz, wobei sie zwei weiter Feiergäste anrempelten und verletzten. Gegen die Beteiligten wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)