Der erste vollelektrische Bus soll spätestens 2030 in Neu-Ulm vom Band laufen

Die Daimler-Bustochter will bis 2030 zahlreiche CO2-neutrale Fahrzeuge anbieten. Für das Werk in Neu-Ulm ist Busboss Till Oberwörder "vorsichtig optimistisch".

Den Monat und das Jahr des Stapellaufs des ersten Setra-Reisebusses aus Neu-Ulmer Produktion mit alternativem Antrieb könne Till Oberwörder, der Leiter der Daimler-Bussparte, nicht nennen. "Aber Sie können davon ausgehen, dass Sie zum Ende der Dekade einen vollelektrischen Reisebus sehen werden", sagt der Bussboss.

„Daimler Buses eMobility Days" haben die Zukunft der Busse zum Thema

Im Werk Mannheim drehte sich am Montag bei den „Daimler Buses eMobility Days" alles um die Elektrifizierung der Busse. Im Fokus stand freilich der in Mannheim gefertigte Stadtbus Citaro. Reisebusse, die weit höhere Reichweiten als Stadtbusse benötigen, gelten in batteriebetriebener Form als weitaus problematischer. In spätestens acht Jahren aber sollen dennoch auch in Neu-Ulm Elektrobusse vom Band laufen. In Mannheim werden seit 2018 elektrische Stadtbusse produziert. Und zwar auf der gleichen Anlage wie konventionelle Fahrzeuge. Ein Nebeneinander von Diesel und Elektro wird es auch in Neu-Ulm geben.

Wann kommen Setra-Busse mit alternativen Antrieben?

Wie die Daimler-Bussparte am Montag bekannt gab, sollen bis zum Jahr 2030 in jedem Segment lokal CO 2 -neutrale Modelle auf der Basis von Batterien und Wasserstoff angeboten werden. Bis 2039 sollen im Kernmarkt Europa nur noch lokal CO 2 -neutrale Neufahrzeuge vertrieben werden. Im Stadtbus-Segment soll dies bereits ab dem Jahr 2030 in Europa der Fall sein. Zusätzlich zum Ausbau des Portfolios an CO 2 -neutralen Fahrzeugen erweitert Daimler Buses auch seine Service-Angebote als Generalunternehmer für die komplette elektrische Infrastruktur von Kunden. Die Elektromobilität werde nach den Worten von Oberwörder "schlüsselfertig" geliefert, das bedeute, die Kundschaft bekomme alle Bausteine, die sie für einen funktionierenden elektrischen Busverkehr benötige: Also nicht nur die Busse, sondern auch die nötige Infrastruktur sowie das Lademanagement, den Umbau des Betriebshofs und die Schulung des Personals. Oberwörder: "Unser Ziel ist es, dass die Elektromobilität beim Bus Alltag wird."

Auf dem Weg zur weltweiten Elektrifizierung der Personenbeförderung plant Daimler ab 2025 den ersten vollelektrischen Überlandbus auf den Markt zu bringen und ab Ende dieses Jahrzehnts Reisebusse mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb. Dabei setzt die Daimler-Bussparte analog der Doppelstrategie des Mutterkonzerns Daimler Truck sowohl auf batterieelektrische als auch auf wasserstoffbasierte Technologien.

Kurzarbeit bei Evobus in Neu-Ulm gibt es derzeit nicht

Was die Lage im durch die Reisebeschränkungen der Corona-Pandemie gebeutelten Reisebus-Werk in Neu-Ulm angeht, ist Oberwörder "vorsichtig optimistisch". Es sei Bewegung in der Reisebranche. "Die Leute möchten wieder reisen." Zunehmend würden die Reiseunternehmen wegen der Pandemie abgemeldete Busse wieder anmelden. Was bedeutet, dass in der Folge auch die Nachfrage nach neuen Bussen wieder anzieht. Seit April gehört wie berichtet die Kurzarbeit im Werk Neu-Ulm der Vergangenheit an. Lediglich 300 Busse wurden im vergangenen Jahr in Neu-Ulm produziert, wie Daimler-Truck-Vorstand Martin Daum jüngst bei der Bilanzpressekonferenz sagte. Damit war das Neu-Ulmer Setra-Werk alles andere als ausgelastet. Zum Vergleich: 2000 gefertigte Busse pro Jahr galten früher als normal für Neu-Ulm.

Das Werk in Neu-Ulm werde schrittweise für die Fertigung batterieelektrischer und wasserstoffgetriebener Busse ausgerüstet. Von einer "Transformation" sprach Oberwörder. Die Nachfrage der Kunden werde letztlich entscheiden, ob Setra auf Batterien oder den Antrieb per Wasserstoff setzt. Daimler fahre hier eine duale Strategie. Klar ist: Ein Elektrobus kostet derzeit etwa das Doppelte wie ein konventioneller Bus. Wo der erste vollelektrische Überlandbus hergestellt werde, konnte Oberwörder nicht sagen. Das Werk in Neu-Ulm sei Teil eines flexiblen Produktionsnetzwerk sagte Oberwörder ausweichend.

Neben der Ladeinfrastruktur sei auch die Politik ein Faktor in der Frage, wie schnell sich Busse mit alternativen Antrieben durchsetzen. Passend dazu verkündete Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf den „Daimler Buses eMobility Days", dass der Bund die Nahverkehrsunternehmen bei der Umstellung auf alternative Antriebe und bei der Versorgung mit entsprechender Infrastruktur unterstütze. Dafür habe der Bund bis 2024 insgesamt 1,25 Milliarden Euro eingeplant. Das erklärte Ziel: bis 2030 soll jeder zweite Stadtbus elektrisch fahren.

Daimler bietet ab Ende 2022 den elektrischen Stadtbus Citaro mit einer neuen Generation von Batterien an. Die hochenergetischen Lithium-Ionen-Batterien erhöhen demnach die Kapazität pro Batteriezelle um rund 50 Prozent bei gleichem Gewicht und ermöglichen zuverlässige Reichweiten von rund 280 Kilometern. Das ist aber immer noch zu wenig für Reisebusse. Hier würden Reichweiten von 800 bis 1000 Kilometer benötigt.