Marihuanageruch im Wohnheim: Hausmeister ruft die Polizei

Ein Hausmeister nimmt in einem Wohnheim starken Marihuanageruch wahr und ruft die Polizei. Beamte durchsuchen anschließend die Wohnung eines 35-Jährigen.

Bei einem Kontrollgang in einem Wohnheim in Neu-Ulm ist einem Hausmeister am Donnerstagnachmittag ein starker Marihuanageruch aufgefallen. Er verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten die Wohnung, aus der der Geruch kam, ausfindig machen. Auf Klopfen öffnete ein 35-Jähriger und gab an, einen Joint geraucht zu haben. Die Polizisten durchsuchten daraufhin die Wohnung und fanden weiteres Marihuana. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet. (AZ)