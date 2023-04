Mario Barth in Neu-Ulm: Gewinnen Sie VIP-Tickets

Mit seinem Programm „Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht“ kommt Mario Barth in die Ratiopharm-Arena. Der Comedian bleibt sich treu.

Mit seinen Betrachtungen zu den Eigenarten von Frauen und den Schwierigkeiten zwischengeschlechtlicher Beziehungen ist Mario Barth berühmt geworden. Dem Thema bleibt er auch in seinem aktuellen Programm „Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht“ treu - obwohl das eigentlich anders geplant war. Am Sonntag, 21. Mai, kommt er damit nach Neu-Ulm in die Ratiopharm-Arena. Wir verlosen zwei VIP-Tickets.

Für seine neue Tournee überlegte Mario Barth, ob er sich nach mehr als 20 Jahren nicht einmal dem Thema Hund/Katze widmen und am Ende seiner Shows Harfe spielen sollte. Doch dann das: Plötzlich wird er ungewollt "Vater", steht in einem Kreißsaal mit einer Frau, die er kaum kennt, und bringt ihr "gemeinsames" Kind zur Welt. Was er da erlebt und wie er aus der Nummer rauskommt – das muss auf die Bühne! Und somit spricht Mario Barth doch weiter über Männer und Frauen.

„Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht“: Der Titel der Tour verwirrt. Das soll auch so sein. "Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man noch sagen, tun oder essen darf?", lautet die Erklärung dazu.

Hier gibts Tickets für Mario Barth

Am Sonntag, 21. Mai, um 19 Uhr hat das Neu-Ulmer Publikum die Gelegenheit, den Comedian live auf der Bühne der Ratiopharm-Arena zu sehen. Tickets gibt es unter mario-barth.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Tickethotline 06073/722740 oder bei unserem Gewinnspiel. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Männer sind Frauen" an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 16. April. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355. (AZ)