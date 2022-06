Mark Forster begeistert über 11.000 Menschen im Neu-Ulmer Wiley

Der 39-jährige Mark Forster zeigt auf dem proppenvollen Wiley-Gelände, warum er in Deutschland einen Ausnahmestatus hat. Neben zahllosen Hits gibt es einen Live-Telefonstreich obendrauf.

Noch vor einigen Jahren war der Sänger Mark Forster zu Gast auf dem Ulmer Zeltfestival. Rund 1000 Fans kamen damals und feierten den Newcomer. Etwa 11.600 Besucher waren es an diesem Wochenende im Wiley-Sportpark, wo Forster und seine Band erstmals seit drei Jahren wieder unter freiem Himmel auftrat.

Mit strahlendem Blick, fast überwältigt von der Menschenmasse, rannte der Sänger auf die Bühne. "Es ist drei Uhr nachts, ich ruf' jeden an, den ich kenn, die ganzen Namen in meinem Handy - Ist noch jemand wach?" so die ersten Liedzeilen aus dem im vergangenen Jahr erschienenen Song "Drei Uhr nachts". Weiter griff Forster in seine Hitkiste mit "Flash mich noch mal, als wärs das erste Mal" und "Mellow, Mellow" folgten, während die ersten Fans die gezückten Handykameras wieder in die Tasche steckten, um das Konzert sozusagen "Face to Face" zu erleben.

Mark Forster wundert sich über Ulm und Neu-Ulm

Etwas irritiert zeigte sich Forster von den Namen der Schwesterstädte. "Wenn man Ulm und Neu-Ulm sagt, ist es so, als würde das erstgeborene Kind Mark und das Zweite dann Neu-Mark heißen - oder?" Von Abenteuerlust und Sehnsucht sang Forster über "194 Länder" und versprach mit "Für immer und forever" die ewige Liebe. Mit weiteren Hits wie "Kongkong", "Karton" oder "Sowieso" sorgte Forster dafür, dass die Besucher weiterhin nicht zur Ruhe kamen, während sich der Künstler auch selber auf der Bühne durch seine Tanzeinlagen verausgabte.

22 Bilder Sänger Mark Forster im Neu-Ulmer Wiley: Hier findet ihr Fotos vom Konzert Foto: Andreas Brücken

Zwischendurch hielt der Sänger immer wieder inne, blickte wortlos auf die gewaltige Menschenmenge und genoss sichtlich die Rückkehr auf die Bühne nach der zurückliegenden Zwangspause. Die Sympathiekarte spielte Forster aus, als er sich direkt von der Bühne herab in seine Fangemeinde begab, um einen spontanen Telefonstreich anzuzetteln: "Ich rufe jemanden an, der heute Abend hier noch vorbeikommen mag." Eine Besucherin reichte dem Sänger ihr Handy, mit der gewählten Nummer zur daheimgebliebenen Familie, wo der zehnjährige Sohn Manuel sitzt, an Corona erkrankt, statt zum Konzert zu gehen.

Mark Forster initiiert im Wiley einen Telefonscherz

Nach anfänglicher Stille am anderen Ende, welche die Tausenden Zuhörer live miterleben durften, bettelte Forster förmlich seinen überraschten Gesprächspartner an: "Hier spricht Mark Forster - Manuel, du darfst mich jetzt nicht hängen lassen, hier hören ein paar Leute zu!" Schließlich taute der Bub doch auf und erzählte, dass er derzeit vor dem Fernseher sitzen würde. Ob er denn schon einmal ein Konzert besucht habe, wollte Forster wissen: "Ja, die Dorfrocker", lautete die Antwort. "Ist das eine Band oder meinst du damit Max Giesinger?" wollte Forster wissen.

Als Trost für den jungen Fan versprach der Sänger, ihn zum nächstmöglichen Konzert einzuladen. Die Gäste schickten einen tosenden Applaus als Genesungsgruß hinterher. Mit solchen und ähnlichen Aktionen zeigte Forster seine Stärke als charmanter Entertainer und Sonnyboy, dem Allüren und Arroganz fremd geblieben sind: Begehrter Schwarm für die Teenager, Märchenprinz für die jüngsten Fans oder Traumschwiegersohn für die Eltern - Forster bleibt auch nach mehr als zehn Jahren im erfolgreichen Showbusiness der sympathische Popstar von nebenan, stets korrekt und familientauglich.

Deshalb ist Forster wohl auch gern gesehener Gast zahlreicher Fernsehshows wie "Sing meinen Song" oder "The Voice Kids". Rund zwei Stunden begeisterte der Sänger die Menschenmenge im Wiley-Sportpark. "Wir sind groß" und "Au revoir" durften bis dahin selbstverständlich nicht fehlen. Als Zugabe bekamen die Fans noch ein Medley, "Chöre" und "Bauch und Kopf", umrahmt von einem Feuerwerk, serviert.