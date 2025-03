Markus Hummel hört als Backbube auf: „Wollte mich nicht verbiegen lassen“

Markus Hummel aus Neu-Ulm schaffte es mit seinen Backkreationen sogar auf die große Fernsehbühne des ARD-Buffet. Seine Cookies, Kuchen und Muffins schmeckten nicht nur vielen. Die Art und Weise, wie er sie mit seinen Rezepten im Netz darstellte, gefiel mindestens genauso vielen. Mit seinem 2012 gestarteten Blog namens „Backbube“ schaffte er es auf 27.000 Follower bei Instagram. Doch zum Jahreswechsel verkündete er dort für viele seiner Fans überraschend das Aus. Jetzt äußerte er sich zu den Hintergründen dieses Schritts.

„Angefangen hat eigentlich alles mit dem Beginn der Reels. Plötzlich wurden statt Fotos nur noch Videos von Instagram verlangt und auch nur noch dieser Content gepusht“, schreibt Hummel, der sich das Backen nach eigenen Angaben selbst beigebracht hat und nach der Schule eine Schauspieler-Ausbildung absolvierte. Er liebe es zwar vor der Kamera zu stehen, doch alles hinter der Kamera strenge ihn extrem an und sei komplett uninteressant. „Ich hab keine Lust, mich mit Videoschnitt, Video-Ausleuchtung oder musikalischer, lizenzfreier Untermalung zu beschäftigen. Ich bin Fotograf und wollte mich nicht einer Plattform unterwerfen, die mich plötzlich dazu zwingt, kein Fotograf mehr zu sein“, so Hummel weiter.

Das Backen habe für ihn immer „absolute Entspannung“ bedeutet. Er habe dabei abschalten können, um am Ende das fertige Ergebnis abzulichten. Bei Videos werde dieser Prozess jedoch unterbrochen. Die Aufnahmen müssen schließlich während des Backens erstellt werden. „Ich hab‘s ein paarmal probiert, aber für mich hat es komplett das zerstört, was ich am Backen liebe: Ruhe und Entspannung.“ Zudem habe die Einführung der Reels bei Instagram dazu geführt, dass viele sogenannte „Content Creater“ sich diesem Trend unterworfen haben. Dabei sei die jeweilige „Individualität“ verloren gegangen. „Und auch darauf hatte ich keine Lust.“

Markus Hummel hört als „Backbube“ auf: Der „Letterbube“ bleibt aber

Hummel führt in seinem jüngst Post noch einen weiteren Grund für das Aus auf: die Entwicklung im Bereich Food auf Social Media. „Es geht nur noch darum schnell schnell irgendein Rezept hinzuknallen, am besten noch mit Fertigzutaten. Kaum jemand nimmt sich noch Zeit, wirklich from scratch (von Grund auf, Anmerk. d. Red.) selbst zu backen & eigene Rezepte zu entwickeln.“

Seinen Blog samt der Rezepte werde Hummel weiterhin online stehen lassen, nur werden keine neuen Rezeptkreationen mehr dazu kommen. Weiterhin bestehen bleiben soll der „Letterbube“. Unter diesem Markennamen hat sich Hummel ein weiteres Standbein aufgebaut: darunter unter anderem handgemalte Fensterbeschriftungen für zum Beispiel Einzelhandel und Hotels, mit denen er im Raum Ulm schon mehrfach in Erscheinung getreten ist. (AZ/krom)