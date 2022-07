Maskenverweigerer tritt Fahrgast ins Gesicht

Einen solchen gewalttätigen Zwischenfall wegen einer Gesichtsmaske hat es schon lange nicht mehr gegeben.

Am Samstagabend kam es in einem Linienbus von Neu-Ulm in Richtung Ludwigsfeld zu einem Zwischenfall mit einem offenkundig aggressiven Maskenverweigerer. Nach Darstellung der Polizei sprach ein Fahrgast zunächst eine Frau an und bat sie, ihren Mund-Nasen-Schutz ordentlich aufzusetzen. Dieses Gespräch bekam ein anderer Fahrgast vermutlich mit und solidarisierte sich mit der Frau. Danach eskalierte die Situation: Als der Mann, der die Frau wegen ihrer Maske angesprochen hatte, den Linienbus verlassen wollte, kam der andere auf ihn zu. Er stützte sich mit beiden Händen an den Haltestangen auf und trat ihm unvermittelt mit dem Fuß ins Gesicht.

Der Fahrgast stürzte daraufhin zu Boden und der unbekannte Angreifer konnte flüchten. Andere Fahrgäste eilten dem Attackierten zu Hilfe, konnten eine Flucht des Täters jedoch nicht verhindern. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Inspektion Neu-Ulm unter der Nummer 0731/80130 zu melden. (AZ)

