Mathias Richling in Neu-Ulm: Feine Bosheiten und brillante Extrawürste

Plus Mit irrwitzigem Tempo saust Kabarettist Mathias Richling im Edwin-Scharff-Haus durch den Wahnsinn der Gegenwart. Was er bietet, ist Hochleistungssport.

Mathias Richling ist ein Urgestein des deutschen Kabaretts. Dass er seit Jahrzehnten durch die deutsche Kabarettszene eilt, mehrere erfolgreiche TV-Sendungen stemmte und stemmt, merkt man dem 1953 geborenen Multitalent nicht an. Er flitzt so atemlos-eilig über die Bühne wie eh und je und seine Spottkaskaden prasseln mit einem solchen Tempo über die Bühne im Edwin-Scharff-Haus, dass man nur von Hochleistungssport sprechen kann.