Matratze auf Spielplatz angezündet: Klettergerüst nach Brand beschädigt

Ein Klettergerüst auf einem Spielplatz in Neu-Ulmer ist am Sonntag durch eine in Brand gesetzte Matratze beschädigt worden. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen 19.15 und 19.25 Uhr zu dem Brand auf dem Spielplatz in der Bradleystraße, Ecke Riedstraße. Auf dem Klettergerüst wurde durch bislang unbekannte Täter die Matratze abgelegt und in Brand gesetzt. Durch das Abbrennen der Matratze wurde das Klettergerüst oberflächlich beschädigt.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Neu-Ulm, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)