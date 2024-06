Neu-Ulm

vor 32 Min.

Max Uthoff im Ulmer Zelt: Ausverkauft trotz Deutschland-EM-Kick

Plus Die Ambivalenz der Welt, die wir aushalten müssen: Max Uthoff begeistert im ausverkauften Zelt mit brillanten Zeitanalysen und punktgenauer Satire.

Von Florian Arnold

Unsere Lebensuhr tickt und jeden Tag, den wir älter werden, tickt sie ein bisschen schneller. Kabarettist Max Uthoff kennt die genaue Restlaufzeit, die ihm bleibt: "Ich bin 56, mir bleiben noch 8.024 Tage. Gut, es könnte auch ein wenig länger sein – was bei meinem Lebenswandel bedeutet, dass der Rest ohne Geld vonstattengehen müsste. Dann lieber pünktlich Schluss. Es könnte auch kürzer gehen. Ich könnte Pech haben und im Lotto gewinnen und irgendeiner überredet mich zu einer Tauchexpedition zur Titanic“.

In seinem aktuellen Programm „Alles im Wunderland“ seziert der Satiriker mit skalpellscharfer Präzision die Ambiguität unserer Welt, nicht nur, indem er Restlebenszeiten hochrechnet, sondern indem er so ziemlich alles anspricht, was gerade Magenschmerzen macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen