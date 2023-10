Neu-Ulm

vor 32 Min.

Mehr als 200 Tätowier-Künstler kommen zur Tattoo-Convention in die Arena

In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm findet am Wochenende die zweite Tattoo-Messe statt.

Am Wochenende findet die zweite Tattoo-Messe in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm statt. Was Besucherinnen und Besucher dort erwartet.

Die zweite Tattoo-Convention in der Ratiopharm-Arena findet am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, in Neu-Ulm statt. Dort warten an beiden Tagen ab 11 Uhr (Samstag bis 22 Uhr, Sonntag bis 19 Uhr) zahlreiche Tätowierkünstler auf die Besucherinnen und Besucher. Nach Angaben der Veranstalter sind mehr als 200 nationale und internationale Artisten vor Ort. Von realistischen Tätowierungen über neueste, von Kunst und Grafik inspirierte Stile, bis zu klassisch-traditionellen Ausprägungen der Tätowierung wie dem japanischen Stil oder den Western Traditionals, mit denen sich Seeleute schon vor hundert Jahren schmückten, wird auf der Tattoo Convention in Neu-Ulm stilistisch alles vertreten sein, versprechen die Organisatoren. Das ist bei der Tattoo-Messe in Neu-Ulm am 14. und 15. Oktober geboten Besucher haben die Möglichkeit, aus zahlreichen Tätowierern den für sie richtigen auszuwählen und sich gleich vor Ort das Wunschmotiv tätowieren zu lassen – oder mit dem Künstler des Vertrauens einen Termin für größere Projekte im Studio zu vereinbaren. Auf der Tattoomesse in Neu-Ulm erwartet die Besucher zudem ein buntes Showprogramm, welches von JJ_Jenny aus Ulm moderiert wird. Geboten sind eine Poledance-Show sowie die Muy-Moi-Show und ein Auftritt von Kristallmagier Ruven Nagel. Für Kinder bis einschließlich 13 Jahren ist der Eintritt kostenlos. An beiden Tagen werden Tattoo-Wettbewerbe abgehalten, bei denen die schönsten Tätowierungen der Veranstaltung prämiert werden.

