Mehr als 800 neue Studierende starten zum Wintersemester an der Hochschule

Nach vier Corona-Semestern gibt es an der HNU wieder mehr Möglichkeiten für persönliche Begegnungen. Ein neuer Studiengang ist gestartet.

Die Hochschule Neu-Ulm hält ihre Studierendenzahl weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit zwei Jahren liegt sie deutlich über 4000. Zum Wintersemester 2022/23 sind etwa 4.150 Studierende eingeschrieben. Dies lässt sich unter anderem auf die Einführung einiger neuer Studiengänge wie Physician Assistant, Game-Produktion und Management oder Wirtschaftspsychologie zurückführen, die in ihren jeweiligen Fakultäten für hohe Bewerbungszahlen sorgen. Zudem sind mehrere neue Masterstudiengänge angelaufen, die fachlich an bestehende Bachelorstudiengänge anschließen.

Vizepräsidentin begrüßt Studierende wieder in der Mensa der HNU

Professorin Julia Kormann, Vizepräsidentin für Studium und Lehre, freut sich, dass die Studierenden sich wieder vor Ort begegnen können: „Nach vier Corona-Semestern, in denen das Lernen und Lehren vor Ort nur eingeschränkt möglich war, begegnen sich Studierende und Lehrende in den Gängen und Hörsälen wieder persönlich. Die so wichtigen personalen Kompetenzen benötigen das soziale Miteinander, das die Studienzeit zu einer prägenden Erfahrung macht“.

Zum Semesterstart empfing Kormann die neuen Studierenden in der Mensa der Hochschule. Auch diese Begrüßung fand zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder in Präsenz statt. Vor Ort stellten sich zudem weitere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der HNU vor. So erläuterte etwa Christoph Giebeler seine Funktion als Leiter des Beratungs- und Informationszentrums für Eltern, Persönliches und Soziales (BIZEPS), in der er bei persönlichen Herausforderungen wie Prüfungsangst, familiären Pflegefällen, Studium mit Kind oder finanziellen Problemen berät.

Diese neuen Studiengänge gibt es an der Hochschule Neu-Ulm

Neu gestartet ist zum Wintersemester 2022/23 der Studiengang „Digitales Medizin- und Pflegemanagement". Die Studieninhalte setzen sich aus den Bereichen Medizin und Pflege, Informatik sowie Management im Gesundheitswesen zusammen. Die Absolventinnen und Absolventen können an der Schnittstelle von IT und Management im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Dabei können sie in die Abläufe der Patientenversorgung eingebunden sein und damit vergleichsweise nah an Patienten arbeiten.

Zum Sommersemester 2023, für das Studieninteressierte sich ab dem 15. November bewerben können, starten zwei neue Master, die sich beide – auf unterschiedliche Weise – mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen.

Der Masterstudiengang „Communication and Design for Sustainability" verbindet laut HNU ein höchst aktuelles Mindset mit kritischer Theorie und praktischer Anwendung. Im Mittelpunkt des Studiengangs steht die Frage, wie attraktive nachhaltige Lebensstile entwickelt und vermittelt werden können. Im Studiengang „Social Entrepreneurship for Sustainable Development" lernen Studierende, wie soziales Unternehmertum für die Entwicklung von innovativen Lösungen für mehr ganzheitliche Nachhaltigkeit in Geschäftsmodellen von Unternehmen sowie in internationalen Entwicklungskooperationen eingesetzt werden kann. (AZ)