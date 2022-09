Neu-Ulm

06:00 Uhr

Mehr Grün in der Stadt: Das Neu-Ulmer Rathaus soll bepflanzt werden

Ein wenig Grün gibt es bereits am Neu-Ulmer Rathausplatz. In Zukunft soll aber auch das Gebäude bepflanzt werden.

Lokal Mit einer Fassadenbegrünung will die Stadt einen Beitrag zum Klimaschutz in Neu-Ulm leisten. Und wie sieht es mit Bäumen auf dem Rathausplatz aus?

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Mehr Grün in der Stadt – das wünschen sich viele Bürgerinnen und Bürger in Neu-Ulm. Auch auf Dächern und Fassaden soll es zunehmend sprießen und blühen. Die Stadt will jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und das Rathaus bepflanzen. Die Fachleute der Verwaltung haben verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, die nun im Bauausschuss vorgestellt werden. Dabei geht es nicht nur um das Gebäude selbst, sondern auch um den Rathausplatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen