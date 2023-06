Mehrere Autodiebstähle am Pfuhler Baggersee: Polizei sucht Zeugen

Wieder vermeldet die Polizei einen Fall dieser Art. Aus einem am Pfuhler See geparkten Auto wurde etwas gestohlen. Wer kann helfen? Zeugen werden gesucht.

Schon am Sonntag hatte die Polizei mehrere Fälle von Autodiebstählen am Pfuhler Baggersee vermeldet, jetzt kommt ein weiterer Vorfall hinzu.

Wie die Ermittler mitteilen, parkte am Sonntag, zwischen 11 und 12.15 Uhr ein 60-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz des Naherholungsgebietes Pfuhl. Seine 49-jährige Begleiterin habe ihre Handtasche im Kofferraum des Fahrzeuges verstaut. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in ihrer Abwesenheit die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und die Handtasche aus dem Kofferraum entwendet.

Der Sachschaden am Wagen beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Beuteschaden wird mit circa 50 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 telefonisch zu melden.

Wie bereits berichtet, war es am Freitag und am Samstag ebenfalls zu ähnlichen Vorfällen gekommen. In einem Fall am Pfuhler See wurde ebenfalls die Handtasche aus dem Auto gestohlen. Im anderen Fall wurde ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen entwendet. (AZ)