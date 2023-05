Mehrere Fälle von Vandalismus: Kofferraum zerkratzt, Autoscheibe eingeschlagen

Bei der Neu-Ulmer Polizei sind in den vergangenen Tagen zwei Fälle eingegangen, in denen Autos der Marke Ford beschädigt wurden. Die Beamten ermitteln und suchen nach Zeugen.

In Neu-Ulm hat es in den vergangenen Tagen gleich zwei Fälle von Vandalismus gegeben: Bei beiden Anzeigen beschädigten ein oder mehrere Täter Autos der Marke Ford. Bei dem ersten Auto handelte es sich um einen Ford S-Max, der vergangenen Samstagvormittag an der Bregenzer Straße parkte. Der oder die Täter zerkratzen laut Polizeiangaben mutwillig die Heckklappe des Autos. An dem Ford entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der unten angegebenen Telefonnummer melden.

In Neu-Ulm beschädigten Unbekannte zwei Autos

Einen weiteren Fall von Vandalismus gab es in der Nacht zum Mittwoch. Der oder die Täter schlugen die rechte Seitenscheibe eines Ford C-Max ein. Die Polizei Neu-Ulm teilt mit, dass das Auto über die Nacht im Betty-Friedan-Ring parkte. Der Schaden durch die zerstörte Scheibe beläuft sich auf 500 Euro. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Dienststelle Neu-Ulm melden. (AZ)