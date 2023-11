Mehrere Fahrräder in Neu-Ulm und Pfuhl gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Im Bereich Neu-Ulm ist es zu mehreren Fahrraddiebstählen gekommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag öffnete ein unbekannter Täter am ZUP Neu-Ulm auf unbekannte Weise das Spiralschloss, mit dem ein Fahrrad am Fahrradständer abgesperrt war und entwendeten dieses. Das Fahrrad hatte einen Wert von 315 Euro.

Weiter wurde in der Filchnerstraße im Wiley ein Rennrad im Wert von 250 Euro entwendet. Unbekannte betraten das Fahrradabteil eines Mehrfamilienhauses und nahmen das Rennrad samt Kabelschloss mit.

In einem Garten in der Bogenstraße in Pfuhl wurden insgesamt drei versperrte Fahrräder entwendet. Der Garten war nicht versperrt und somit für jeden zugänglich.

Zeugen, die hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)