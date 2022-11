Neu-Ulm

Mehrere sexuelle Übergriffe in Neu-Ulm: 24-Jähriger sitzt in Haft

Nach sexuellen Übergriffen in Neu-Ulm fasst die Polizei im Zuge einer Überwachungsaktion einen 24-Jährigen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Plus Nach einem Sex-Angriff in Neu-Ulm melden sich zwei Frauen bei der Polizei. Auch sie seien Opfer von Übergriffen. Ein 24-Jähriger sitzt jetzt in Haft.

Nach sexuellen Übergriffen auf mindestens zwei Frauen im Alter von 26 und 25 Jahren in Neu-Ulm hat die Polizei einen 24-jährigen Verdächtigen auf frischer Tat festnehmen können. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, ereigneten sich die Vorfälle schon vor zwei beziehungsweise drei Wochen. "Aus taktischen Gründen" sei die Öffentlichkeit zunächst nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, so ein Polizeisprecher. Man habe den mutmaßlichen Täter "in flagranti erwischen" wollen. Ist der 24-Jährige für weitere Sex-Angriffe verantwortlich?

