Mehrere Tonnen Altbatterien von Firmengelände in Schwaighofen gestohlen

Die Polizei ermittelt nach einem nicht gerade alltäglichen Diebstahl auf einem Firmengelände in Neu-Ulm. Gleich mehrere Tonnen Altbatterien sind futsch.

Von einem Firmengelände in der Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm sind mehrere Tonnen Altbatterien gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, soll der Diebstahl im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmittag geschehen sein.

Um auf das umzäunte Firmengelände im Neu-Ulmer Stadtteil Schwaighofen zu gelangen, sei durch die Täter ein Zaunelement entfernt worden. Anschließend hätten sie das Gelände mit einem Fahrzeug befahren, um die Batterien zu verladen.

Der Wert der gestohlenen Altbatterien beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe, der Schaden am Zaun auf circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu auffälligen Lieferwagen im Tatzeitraum auf oder am Firmengelände, werden an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 erbeten. (AZ)