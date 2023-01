Mein Zuhause: Bau- und Immobilienmesse in der Neu-Ulmer Arena

Von Hausbau über Immobilien bis zu Energie und Sicherheit: Die Themen der Messe Mein Zuhause mit 100 Ausstellern in der Neu-Ulmer Arena sind vielfältig.

Mein Zuhause heißt die Messe, die am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Januar, in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena stattfindet. Die Beratungsplattform für Bau- und Immobilienthemen richtet sich an alle Bau- und Immobilieninteressierten in der Region.

Die Themenbereiche reichen von Hausbau und Immobilien, Finanzierung und Fördermittel, Baustoffe und Bauelemente über Energie und Haustechnik, Renovierung und Sanierung, Einbruchschutz und Sicherheit bis Wohnen und Garten.

Antworten rund ums bestehende oder geplante Zuhause liefern an beiden Messetagen über 100 Unternehmen aus der Region, welche ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Abgerundet wird die Messe durch ein Vortragsprogramm. Verschiedene Referenten stehen an den Messetagen Rede und Antwort zu Bau- und Immobilienthemen.

Das sind die Themen bei Mein Zuhause in der Arena in Neu-Ulm

Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr im Bereich Energielösungen der Zukunft. Die Experten geben beispielsweise Tipps und Tricks zu "Was Sie über Photovoltaik, Heimspeicher und Stromcloud wissen sollten", "Ladelösungen für Ihr E-Auto" oder zum Thema Energieberatung bei Wohngebäuden, Sanierungsleitfaden und Kassieren von Förderungen.

Über alle sicherheitsrelevanten Möglichkeiten sowie Fördermittel zum Einbau einbruchhemmender Produkte informiert das Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm in Vorträgen und während der beiden Messetage an ihrem Stand. An beiden Tagen ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (AZ)