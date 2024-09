Leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt: Rückgang der Arbeitslosigkeit im September

Mit dem Ende der bayerischen Ferienzeit sank im Landkreis Neu-Ulm die Arbeitslosigkeit leicht. Im September waren 3.036 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat waren das 55 Personen oder 1,8 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,9 Prozent – wie schon im August. Vor einem Jahr lag sie deutlich niedriger bei 2,5 Prozent.

Norbert Gehring, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth berichtet: „Wie erwartet und im September üblich verzeichnen wir etwas weniger Arbeitslose. Von diesem saisonalen Effekt profitierten insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die zum September eine Ausbildung oder eine Anschlussbeschäftigung aufnehmen konnten. So waren im Berichtsmonat 56 oder 18,4 Prozent weniger junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos als im August. Für den Oktober erwarten wir eine Fortsetzung der Entwicklung.“

Die konjunkturelle Eintrübung sei auf unserem regionalen Arbeitsmarkt mittlerweile deutlich spürbar. So falle der saisonübliche Rückgang der Arbeitslosigkeit insgesamt deutlich geringer aus, als vor einem Jahr. Derzeit sind demnach 382 mehr Menschen ohne Arbeit als vor einem Jahr. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 775 gesunken. Erfreulich ist, dass die Betriebe weiterhin Personal und vor allem Fachkräfte suchen. Hier ist beim Stellenzugang, im Vergleich zum Vorjahresmonat, sogar eine Steigerung zu verzeichnen“, so Gehring zur aktuellen Entwicklung.

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Neu-Ulm im September 873 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 307 arbeitslos.

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Neu-Ulm derzeit 1.396 freie Arbeitsstellen (18 mehr als vor einem Monat und 235 mehr als im Vorjahr). Bei rund 82 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind rund 49 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Top-Zehn-Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Verkauf, Lagerwirtschaft, Post- und Zustelldienste, Kinderbetreuung und -erziehung, Kassierer/innen, Kraftfahrzeugtechnik, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW), Metallbearbeitung, Gastronomieservice und Metallbau.

Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen der Kurzarbeit ablesen. Bis zum Stichtag gingen acht neue Anzeigen für 235 Beschäftigte ein. Im August waren es sieben Anzeigen für 132 betroffene Beschäftigte.

Die Arbeitslosenquote im Ulmer Agenturbezirk ging zum August um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent zurück. Unter den Agenturbezirken in Baden-Württemberg ist das die niedrigste Quote. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,0 Prozent. Zum Vorjahr waren das 0,3 Prozentpunkte mehr.

Im Alb-Donau-Kreis waren 3 416 Menschen arbeitslos und über die Agentur für Arbeit (1 731) oder das Jobcenter (1 685) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Das waren 82 Frauen und Männer oder 2,3 Prozent weniger als im August. (AZ)