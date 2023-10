Melissa Naschenweng kommt in die Ratiopharm Arena

Österreichs Schlagerstar geht erstmals ins Deutschland auf Tour und gibt auch in Neu-Ulm ein Konzert. Der Vorverkauf hat nun begonnen.

Aus einem romantischen Kärntner Tal direkt in die internationalen Charts. Das ist - kurz und knapp - Melissa Naschenwengs Karriereweg. 2024 geht die blonde Kärntnerin aus dem Lesachtal wieder auf Tour. Es wird ihre erste Deutschland-Tournee, die sie unter anderem nach Neu-Ulm führen wird. Der Vorverkauf für das Konzert am 18. Oktober 2024 in der Ratiopharm Arena hat nun begonnen.

Bei 12 großen Hallenkonzerten will Melissa Naschenweng ihre deutschen Fans begeistern und neue Zuhörerinnen und Zuhörer für sich gewinnen. Als Schlagerstar hat die junge Frau volkstümliche Klischees auf den Kopf gestellt. Statt Dirndl trägt Melissa Naschenweng Lederhosen und rockt mit der Harmonika – und das in glitzerndem Pink! Sie wurde mehrfach mit Gold und Platin sowie zahlreichen Musikpreisen ausgezeichnet. Mit "Wirbelwind" erschien 2019 das erste Album, das Goldstatus erreichte. Zuletzt stieg "Glück", das mittlerweile 6. Studioalbum direkt auf Platz 1 der österreichischen und in die Top 20 der deutschen Albumcharts ein. Ihre Videos werden millionenfach geklickt und sie ist mittlerweile Stammgast in den großen TV-Sendungen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Bei ihren Konzerten stehen Party und Lederhosen-Rock stets im Mittelpunkt, aber viele Fans lieben besonders auch ihre romantischen Balladen und Songs mit Tiefgang. Denn selbst wenn die Künstlerin ernstere Töne anschlägt, tut das der Stimmung keinen Abbruch. Und so soll die Stimmung auch bei ihrer – benannt nach Melissa Naschenwengs bisher größtem Hit – Bergbauernbuam-Tour großartig sein.

Tickets gibt es im Vorverkauf unter eventim.de und oeticket.com. (AZ)