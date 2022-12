Drogengeschäft oder Ärger um die Freundin? Messerstecher von Neu-Ulm vor Gericht

Plus Ende Juli wurde ein 19-Jähriger in Neu-Ulm lebensgefährlich verletzt, nun steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Beim Motiv gibt es Ungereimtheiten.

Ein bei der Tat 18 Jahre alter Mann soll einen damals 19-Jährigen in Neu-Ulm mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwalt Memmingen geht davon aus, dass das Opfer ohne eine sofortige Operation gestorben wäre. Der mutmaßliche Täter muss sich vom 3. Januar an vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Der Vorwurf: versuchter Totschlag. Beim Motiv stimmen womöglich nicht einmal die Aussagen des Opfers.