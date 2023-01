Neu-Ulm/Memmingen

11:30 Uhr

Messerstecherprozess: Opfer zeigt im Gerichtssaal seine Stichnarben

Die Polizei vernahm am Tatabend in Neu-Ulm Zeuginnen und Zeugen.

Plus Zu den Hintergründen des Messerangriffs im Juli 2022 in Neu-Ulm ist am Landgericht noch wenig zu hören. Eindrücke bestätigen die Vorwürfe gegen den Angeklagten.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Nicht weniger als sechzehn Zeugen und Sachverständige waren aufgeboten, als Vorsitzender Richter Thomas Hörmann am Landgericht Memmingen die Beweisaufnahme zum Prozess gegen einen 18-Jährigen eröffnete, der im Juli 2022 in Neu-Ulm einen um ein Jahr älteren Mann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben soll. Ein erster Anlauf war in der Woche davor jäh unterbrochen worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen