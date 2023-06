Neu-Ulm/Memmingen

06:00 Uhr

Prozess: Hat ein Mann seine Ex-Frau vergewaltigt und sein Kind geschlagen?

Plus Sie hatten sich getrennt, doch wegen ihrer Kinder weiterhin getroffen. In einer Wohnung in Neu-Ulm soll es zur Vergewaltigung gekommen sein. Nun kommt der Vater vor Gericht.

Von Michael Kroha

Sie hatten sich einst das Ja-Wort der Liebe und Treue gegeben. Doch inzwischen dürfte davon nicht mehr viel übrig sein. Denn die Anschuldigungen, die im Raum stehen, wiegen schwer. Ab kommender Woche muss sich ein 57-Jähriger vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Es geht um den Vorwurf der Vergewaltigung in zwei Fällen. Zugetragen haben sollen die sich in einer Wohnung in Neu-Ulm.

Die beiden Ehegatten hätten sich im Februar 2020 getrennt, erklärt ein Sprecher des Landgerichts Memmingen auf Nachfrage die Hintergründe zu dem Fall. Beide hätten danach getrennt voneinander gewohnt und gelebt. Damit sich die Wege der Familie mit zwei gemeinsamen Kindern aber trotz Trennung der Eltern hin und wieder kreuzen, sei es auch im Anschluss zu zum Teil mehrtägigen Treffen gekommen. Dabei soll es auch zu Geschlechtsverkehr gekommen sein.

