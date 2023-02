Stadtrat Karl-Martin Wöhner will für die Linke in den Bezirkstag

Der Neu-Ulmer Stadtrat Karl-Martin Wöhner kandidiert im Stimmkreis Memmingen für die Partei Die Linke. Er tritt bei der Bezirkstagswahl an.

Der Kreisverband Günzburg/ Neu-Ulm der Partei Die Linke hat seine Direktkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Stimmkreis 712 Memmingen bekannt gegeben. Bei der Landtagswahl am 8. Oktober tritt der Memminger Stadtrat Rupert Reisinger an, bei der Bezirkstagswahl Karl-Martin Wöhner aus Neu-Ulm. Beide wurden laut einer Mitteilung der Linken einstimmig gewählt.

Bei der OB-Wahl 2020 trat Karl-Martin Wöhner gegen Katrin Albsteiger an

Karl-Martin Wöhner sitzt seit drei Jahren für die Bürgerliste im Neu-Ulmer Stadtrat. Er gehört seit 2019 dem Kreisverband Günzburg/Neu-Ulm der Linken an und ist dort stellvertretender Kreissprecher. Der ehemalige OB-Kandidat ist verheiratet, hat einen fünfjährigen Sohn und lebt mit seiner Familie im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld. Er setzt sich für die Belange der Integration ein, sowohl in der Kita als auch in der Schule.

Zum Stimmkreis 712 gehören die Stadt Memmingen sowie Teile der Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu. (AZ)