Memminger Straße: Holperstrecke in Neu-Ulm wird endlich gerichtet

Plus Durch die nur notdürftig geflickte Memminger Straße zu fahren ist kein großes Vergnügen. Jetzt möchte die Stadt zumindest eine notdürftige Sanierung anpacken, bevor der große Umbau kommt.

Wer aus Richtung Senden nach Neu-Ulm hineinfährt, dem rollt die Stadt zwischen der Ratiopharm Arena und dem Allgäuer Ring einen Teppich aus - allerdings keinen roten, sondern einen Flickenteppich: Die Memminger Straße ist im Laufe der Jahre zu einer vielfach ausgebesserten und notdürftig reparierten Holperpiste geworden. Damit will die Verwaltung nun Schluss machen und vor einer gründlichen Sanierung, die erst in rund fünf Jahren ansteht, die Fahrbahn provisorisch mit einem neuen Belag versehen. Dafür gab es im Bauausschuss Applaus, zumindest mit Worten.