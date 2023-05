Memminger Straße in Neu-Ulm wird wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt

Wegen Bauarbeiten gibt es Verkehrseinschränkungen in der Memminger Straße im Wiley. Die SWU verlegen dort Leitungen.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) Netze GmbH verlegen zahlreiche Rohrsysteme für Strom und Glasfaser in der Neu-Ulmer Albert-Schweitzer-Straße sowie der Memminger Straße bis zum Ende der John-F.-Kennedy-Straße. Da die neuen Leitungen künftig entlang der Albert-Schweitzer-Straße die Memminger Straße überqueren sollen, wird diese von Montag, 29. Mai, bis Donnerstag, 15. Juni, in jede Fahrtrichtung im Bereich der Kreuzung nur einspurig befahrbar sein. Das teilten die SWU mit.

So verlaufen die Bauarbeiten in der Memminger Straße in Neu-Ulm

Das erste Baufeld beginnt am Montag, 29. Mai, und stellt die erste halbseitige Querung der Memminger Straße von der Albert-Schweitzer-Straße kommend dar. Ab Montag, 5. Juni, wechselt das Baufeld die Straßenseite und quert die Memminger Straße bis zur John-F.-Kennedy-Straße. Das Einbiegen und Abfahren in Richtung Albert-Schweitzer-Straße und John.-F.-Kennedy Straße ist somit nicht immer aus beziehungsweise in alle Richtungen möglich. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Die Stadtwerke wenden für diesen Netzausbau gut 2,5 Millionen Euro auf. Nach Angaben des Unternehmens dient die Verlegung zusätzlicher Leitungen zur Sicherstellung der künftigen Energieversorgung von Neu-Ulm. (AZ)