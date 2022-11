Memminger Straße: Wo könnten Bus oder Straßenbahn fahren?

Plus Zwischen Neu-Ulm Zentrum und Ludwigsfeld muss der Nahverkehr verbessert werden. Zwei Strecken sind in der engeren Wahl.

Die Memminger Straße ist eine der beiden Hauptschlagadern ins Herz der Stadt Neu-Ulm, doch sie ist mittlerweile reichlich verstopft. Irgendwann droht der endgültige Verkehrsinfarkt. Deshalb will die Stadt nicht nur die Straße langfristig ausbauen, sie möchte auch ganz wesentlich den öffentlichen Personennahverkehr zwischen dem Zentrum und Ludwigsfeld verbessern, damit irgendwann weniger Autos auf der Memminger Straße rollen. Ein Karlsruher Planungsbüro hat nun mehrere Möglichkeiten untersucht, auf welchen Strecken der ÖPNV künftig rollen könnte. Zwei Varianten haben sich als Favoriten herausgeschält. Dort verkehrt eines Tages vielleicht sogar eine Straßenbahnlinie.