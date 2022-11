Neu-Ulm

06:30 Uhr

Messe "Komm spiel mit": Neu-Ulm ist heiß auf Brettspiele

Plus Bayerns großes Brettspielspektakel zieht in der Neu-Ulmer Variante wahre Massen an. Sogar die belegten Semmeln gehen aus.

Von Dagmar Hub

Was kann man an einem Novemberwochenende, das so grau ist, dass nicht einmal die Katze vor die Tür mag, Besseres tun als zu spielen, als neue Spiele auszuprobieren? Die 37. Auflage von Bayerns großem und ältesten Brettspiel-Event fand in Neu-Ulm am ideal passenden Wochenende statt, und die Besucher kamen – anders als im Ausnahmejahr 2021 – in Scharen. Die Gesamtzahl der Besucher des Vorjahres – etwa 150 – war bereits nach der ersten Stunde des zweitägigen Spieleevents erreicht.

