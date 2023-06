Neu-Ulm

vor 47 Min.

Messe "Ulm kreativ": Selbst aus alten Tellern lässt sich noch was basteln

Warum bohrt Steffi Neumann Löcher in Porzellanteller? Das erfuhren Besucherinnen und Besucher bei der Messe "Ulm kreativ" in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm.

Plus Nähen, pinseln, schnippeln, Probleme lösen – oder welche suchen: ein Streifzug durch die Messe "Ulm kreativ", die in Neu-Ulm auch in unbekannte Welten führt.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Steffi Neumann steht an ihren Stand in der Ratiopharm-Arena und bohrt Löcher in Porzellanteller. Warum sie das macht, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Eine neuartige Passion? Die richtige Frage, wie sich gleich zeigen wird. Später werden mehrere durchlöcherte Teller über ein Gestänge und in einem gewissen Abstand miteinander verbunden. Fertig ist eine Etagere. Man kennt solche Gebilde von opulenten Buffets, dienlich dazu, Speisen auf mehreren Etagen aufzutürmen. Der Verkauf der nötigen Diamantbohrer und der Bausätze ergibt Neumanns Geschäftsmodell. Ausrangiertes Geschirr retten, das selbst auf dem Flohmarkt oft in der Restekiste gelandet wäre, das beschreibt den idealistischen Kern ihrer Idee, die sie bei der Messe " Ulm kreativ" präsentiert.

Was bei "Ulm kreativ" in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm geboten ist

Auf viele Probleme, für die auf dieser Messe eine Lösung angeboten werden, muss man erst einmal kommen. Wer sich bislang beim Anfertigen von "Italienischer Sushi" (O-Ton) schier die Finger verknotete, findet hier die entsprechenden Helferlein, "heute statt zusammen 30 Euro für nur 20“. Oder die Sache mit dem übrigen Draht. "Mach Design daraus." Aus vielen Resten lässt sich noch etwas machen. Aber dieser Ansatz ist an den Ständen in der Minderheit. Nicht die Idee, sondern das Zubehör bringt schließlich die Umsätze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen