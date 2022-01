Messer-Attacke in Neu-Ulmer Schule: Zwei Jungen verletzt

Zwei ältere Jungen passen einen 13-Jährigen auf der Schultoilette ab und schlagen mehrfach auf ihn ein. Ein Messer wird gezückt. Nun ermittelt die Polizei.

Auf einer Mittelschule in Neu-Ulm ist es am Mittwoch zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen drei Jungen gekommen. Ein 13- sowie ein 15-Jähriger wurden dabei verletzt. Auch ein Messer war im Spiel.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, sei der 13-Jährige in der Pause von einem 15-Jährigen und dessen 16-jährigem Begleiter in der Jungentoilette abgepasst und mehrfach geschlagen worden. Vorangegangen sei wohl ein verbaler Streit zwischen den Beteiligten.

Messerattacke in Neu-Ulm: Zwei Jugendliche erleiden Schnittwunden

Im Laufe der körperlichen Auseinandersetzung soll einer der Jungen ein Messer gezogen haben. Wer, dazu macht die Polizei zunächst keine Angaben.

Der 13-Jährige habe nach dem Vorfall eine Schnittwunde am Finger aufgewiesen. Beim 15-Jährigen wurde eine kleine Schnittwunde am Bauch festgestellt. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst sei nicht notwendig gewesen.

Das Messer fand die Polizei und stellte es sicher. Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Auch der Verstoß gegen das Waffengesetz wurde zur Anzeige gebracht. (AZ)