Messer, Handschuhe und Muttern gestohlen: Detektiv stoppt Baumarkt-Diebe

In einem Neu-Ulmer Baumarkt kommt es an einem Tag zu zwei Diebstählen. Ein Ladendetektiv kann die mutmaßlichen Täter stoppen.

In einem Baumarkt in Neu-Ulm ist es am Mittwoch nach Polizeiangaben zu zwei Ladendiebstählen gekommen. Gegen 10.30 Uhr entnahm ein 54-Jähriger zwei Ringmuttern im Wert von knapp 14 Euro aus der Auslage und steckte diese in seine Jackentasche. Anschließend setzte er seinen Einkauf fort. An der Kasse bezahlte er zwar andere Waren, jedoch nicht die Ringmuttern. Der Mann wurde durch einen Ladendetektiv angesprochen und ins Büro geführt.

Gegen 17.59 Uhr kam es laut Polizei im selben Baumarkt erneut zu seinem Diebstahl. Ein 21-Jähriger steckte ein Messer und Arbeitshandschuhe in seine Jackentasche und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Auch er wurde durch einen Detektiv angehalten und ins Büro geführt. Beide wurde an die Polizeiinspektion Neu-Ulm übergeben. Gegen die mutmaßliche Diebe leiteten die Beamten jeweils ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. (AZ)